إعلام إسرائيلي: بعد خروج الجيش من خان يونس تراجع الضغط العسكري على حماس وتوقفت محادثات الصفقة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصدر، بأنه "بعد خروج الجيش الإسرائيلي من خان يونس تراجع الضغط العسكري على حماس وتوقفت محادثات الصفقة" حول إطلاق سراح الاسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

