أطباء بغزة يولدون طفلة من أم لقت مصرعها في غارة جوية إسرائيلية

ياسر رشاد - القاهرة - أنجب الأطباء في غزة، طفلة من رحم والدتها التي كانت تحتضر متأثرة بجروح أصيبت بها في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح الجنوبية.

أطباء في غزة

كما قتل والد صابرين وشقيقتها البالغة من العمر 4 سنوات في الهجوم.

عندما علم المستجيبون للطوارئ أن والدتها حامل في الأسبوع 30 ، أجرى الأطباء في المستشفى الكويتي ، حيث تم نقل الجثث ، عملية قيصرية طارئة في محاولة لإنقاذها.

قال الدكتور محمد سلامة ، رئيس وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى الولادة الإماراتي، "لقد ولدت في ضائقة تنفسية حادة، تم نقلها بسرعة من المستشفى الكويتي إلى حضانة مستشفى تل السلطان ".

وأضاف أنه على الرغم من أن حالتها مستقرة وآخذة في التحسن، إلا أن الطفلة لا تزال في خطر وسيتعين عليها البقاء في المستشفى لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

تحدث متلازمة الضائقة التنفسية هذه بسبب الولادة المبكرة، كان يجب أن تكون هذه الطفلة في رحم أمها في هذا الوقت ، لكنها حرمت من هذا الحق .

سميت الفتاة الصغيرة على اسم والدتها. ولكن حتى لو نجت ، فقد ولدت يتيمة.

في الوقت الحالي، هي في حاضنة في مستشفى رفح مع عبارة "طفل الشهيد صابرين السكني" مكتوبة على شريط على صدرها.

وقالت جدة الطفلة لأبيها ميرفت السكاني إنها ستعتني بها.

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن 19 شخصا قتلوا في ضربات مكثفة في رفح ليل السبت إلى الأحد.

وتابع إن من بين القتلى الذين قتلوا في هجمات على منزلين 13 طفلا من عائلة واحدة.

ويضيف مسؤولون إن ثلثي الفلسطينيين الذين قتلوا في القطاع منذ بدء الحرب وعددهم أكثر من 34 ألفا على الأقل كانوا من الأطفال والنساء.

وتستضيف رفح الآن نحو 1.5 مليون شخص شردهم القصف الإسرائيلي.

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تم تحديد موعد لهجوم بري مخطط له في رفح لكنه لم يقدم بعد خطة لحماية المدنيين في المدينة.

دعم ومساندة للشعب الفلسطيني، سواء كان من خلال تقديم المساعدات الإنسانية أو الإغاثية في قطاع غزة، أو بأي طريقة أخرى، فكرت إسراء علي، مؤسسة مبادرة “أحفاد الزيتون”، أن تساند وتدعم الأشقاء الفلسطينيين في فترة تتعرض فيها بلادهم للحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، من خلال إطلاق مبادرة لتعليم أطفال غزة في مصر.

برنامج لتعليم أطفال غزة وعلاجهم من صدمات الحرب

وتحدثت إسراء علي، عن أسباب إطلاق هذه المبادرة لتعليم أطفال غزة، خلال مداخلة لها عبر الإنترنت مع برنامج “السفيرة عزيزة”، المُذاع عبر شاشة “دي أم سي”، لتوضح أنها تعيش في كندا طوال حياتها ولم تولد في مصر ودرست التسويق ونظم ومعلومات.

وشددت إسراء علي، مؤسسة مبادرة “أحفاد الزيتون”، على أن وجودها في مصر وانضمامها للمنظمات الأهلية غير الهادفة للربح، زاد من خبرتها في الأعمال الخيرية وخدمة الآخريين، وهو ما جعلها تفكر في هذه المبادرة، مؤكدة أنها كان لديها الرغبة في العودة إلى مصر للعمل في مجال له هدف وتستطيع من خلال خدمة المواطنين وإفادة بلدها مصر بها.

وأوضحت مؤسسة مبادرة “أحفاد الزيتون” لتعليم أطفال غزة، أنها قابلت عائلات أطفال قطاع غزة الذين جاءوا إلى مصر لتلقي العلاج بعد الحرب، مشددة على أنها دعمت أطفال غزة من خلال طرق عديدة أبرزها توفير ألعاب إيجابية بعيدة عن العنف لهم لتزيد من رفع روحهم المعنوية، وأنها قررت وضع برنامج لتعليم هؤلاء الأطفال، فهم لا يذهبون للمدارس ويعانون اضطرابات في النوم وعد انتظام مواعيده.

أكدت منظمة الأونروا أن كل 10 دقائق يقتل طفل في قطاع غزة، وعدد كبير من أطفال غزة يقتلون في هجمات مكثفة وعشوائية، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.