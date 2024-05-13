3 محاضر ضبط بحق مطاعم في صيدا بسبب وجود بكتيريا مضرة في الشاورما

نظّمت مصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب، ثلاثة محاضر ضبط بحقّ مطاعم للشاورما في ​صيدا​، بعد صدور نتائج العيّنات، وتبيان أنّها تحتوي على بكتيريا "staphylococcus aureus" و"Anaerobic count". وقد تمّ إعطاؤها الإرشادات اللّازمة لتحسين الوضع، على أن تتمّ إعادة سحب عيّنات جديدة من الدّجاج واللّحوم فور جهوزيّتها في مدّة أقصاها 48 ساعة، وذلك للتثبّت من صحتها وخلوّها من البكتيريا.

