إعلام إسرائيلي: 10 ألوية تابعة للجيش الإسرائيلي تُقاتل في غزة بذروة غير مسبوقة منذ مطلع العام

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنّ 10 ألوية تابعة للجيش تُقاتل في قطاع غزة حاليًا في ذروة غير مسبوقة منذ مطلع عام 2024.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ عسكري، عن استهداف جرافتين عسكريتين إسرائيليتين من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" وعبوة "شواظ" في حي البرازيل في مدينة رفح" جنوبي قطاع غزة.

وفي بلاغ آخر، أكّدت "القسام" استهداف "ناقلة جند صهيونية بقذيفة "تاندوم" في محيط بوابة صلاح الدين جنوب شرق مدينة رفح"، كاشفة عن إيقاع "قوة صهيونية راجلة من 10 جنود في كمين بعملية مركبة بعد استهدافها بعبوة رعدية وقنابل يدوية شمال بيت حانون".

إلى ذلك، أفادت "القسام" عن تدمير "دبابة صهيونية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح".

وفي وقت سابق من اليوم، أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بيان، بإصابة جندي بجروح خطيرة خلال معارك في شمال قطاع غزة.

هذا، وتواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وخصوصًا في رفح وجباليا بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير، مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول.