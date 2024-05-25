"حزب الله" أعلن استهداف مبانٍ يستخدمها جنود الجيش الإسرائيلي في المطلة وشتولا والمنارة

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة ‏والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 25-5-‌‏2024 مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوهما إصابةً مباشرة".

إلى ذلك، أعلن الحزب أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة ‏والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 25-5-‌‏2024 مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوه إصابةً مباشرة"، وذلك بعد إعلانه عن استهداف مبنى في المنارة في وقت سابق من اليوم.

هذا، وأكّد الحزب في بيان آخر، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 25-5-2024 مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة وأصابوهما إصابةً مباشرة".