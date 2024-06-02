حزب العمال البريطاني تعهد بخفض عدد المهاجرين في حال فوزه بالانتخابات

وعد زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر بتقليص عدد المهاجرين، في وقت ترجح استطلاعات الرأي فوز حزبه في الانتخابات التشريعية المقررة في 4 تموز.
واكد في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" انه "سأخفض أرقام الهجرة"، في حين أن المحافظين الذين يحكمون البلاد منذ 14 عاما يضعون هذا الموضوع منذ فترة طويلة في قلب النقاش العام في المملكة المتحدة.
وأضاف ستارمر "إذا منحتموني الثقة وعهدتم لي بمفاتيح" داونينغ ستريت "فسأقطع لكم هذا الوعد: سأسيطر على حدودنا وأضمن مساعدة الشركات البريطانية على توظيف البريطانيين أولا".
وأكد ستارمر انه"لن أتهرب من التحدي"، منددا بـ"فشل" المحافظين في الحد من الهجرة رغم وعودهم.
