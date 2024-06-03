رئيس أندونيسيا: مستعدون لإرسال قوة حفظ سلام إلى غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن رئيس أندونيسيا المنتخب برابوو سوبيانتو،اليوم السبت 1 يونيو 2024، أن بلاده مستعدة لإرسال قوة حفظ سلام إلى قطاع غزة الفلسطيني لضمان وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال "حوار شانغريلا"، المنعقد في سنغافورة، وهو أحد أهم المنتديات الأمنية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ووصف سوبيانتو، خطة وقف إطلاق النار المكونة من ثلاث مراحل التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال: "نحن مستعدون للمساهمة في قوات حفظ السلام لضمان استمرار وقف إطلاق النار وتوفير الأمن للأطراف إذا دعت الحاجة وطلبت الأمم المتحدة ذلك".

ومن المقرر أن يختتم، الأحد، "حوار شانغريلا" في نسخته الـ21، الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (مقره لندن).

والجمعة، ادعى بايدن، الذي تقدم بلاده دعما مطلقا لتل أبيب في حربها على غزة، تقديم إسرائيل مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وعلى عكس ما جاء في خطاب بايدن، قال مكتب نتنياهو، إن الأخير "يصر على عدم إنهاء الحرب على قطاع غزة إلا بعد تحقيق جميع أهدافها".

فيما قالت حركة حماس ، إنها ستتعامل "بإيجابية مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى".

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 118 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

المصدر : وكالات