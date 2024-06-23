إيداع مولدافيين الحبس الاحتياطي في فرنسا للاشتباه برسمهما نعوشا على واجهة صحيفة "لوفيغارو"

وُجّه الاتّهام إلى مولدافيَّين في باريس وأودِعا الحبس الاحتياطي وفق ما أعلن مصدر قضائي، للاشتباه في رسمهما ستّة نعوش تحمل إشارة إلى أوكرانيا على واجهة صحيفة "لوفيغارو" اليوميّة، فيما وجّهت مولدافيا أصابع الاتّهام إلى موسكو.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر القضائي تأكيده إنّ الاثنين متّهمان بالمشاركة في "مشروع لإضعاف معنويّات الجيش بهدف تقويض الدفاع الوطني في وقت السلم"، مشيرا إلى أنّهما أودِعا الحبس الاحتياطي.

واكد وزير الخارجيّة المولدافي ميهاي بوبسوي انه "ندين بشدّة الأساليب الهجينة لروسيا في فرنسا، والمتمثّلة في توريط مواطنين من مولدافيا في أعمال تخريب وتحريض على الكراهية".

وأوقِف الرجلان ليل الخميس الجمعة وكان في حوزتهما جوازا سفر مولدافيّان.

ويُشتبه في أنّهما استخدما طلاءً أحمر لكي يرسما على واجهة الصحيفة النعوش المصحوبة بنقوش "أوقفوا الموت، مريا mriya، أوكرانيا". ومريا تعني بالأوكرانيّة "حُلم".

وعثِر على ستّة نقوش مماثلة صباح الخميس على واجهة مقرّ وكالة فرانس برس في باريس، في مكان غير بعيد عن مقرّ صحيفة لوفيغارو.

ووفقا لأولى التصريحات التي أدليا بها ونقلها مصدر مطّلع على القضيّة، ادّعى المواطنان المولدافيّان أنّهما حصلا على حوالى مئة يورو لرسم هذه العلامات.