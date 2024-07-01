بلدية سديروت: نتنياهو وجالانت وهاليفي يكررون الخطأ الذي أدى لـ7 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال رئيس بلدية سديروت، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت وهاليفي يكررون الخطأ ذاته الذي أدى إلى السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف رئيس بلدية سديروت، أن نتنياهو يحل المشكلة بخلق مشكلة جديدة، ولن نوافق على مزيد من الحلول المؤقتة، موضحا أن الحل هو تدمير الجيش أي مبنى أو موقع يهددنا والحفاظ على هذه المواقع حتى تدمير حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والجهاد.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن بدء تهجير السكان من منطقة شرق خان يونس بعد إطلاق نحو 20 صاروخا من المنطقة نحو غلاف غزة.

وزع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تقترب من نهاية مرحلة القضاء على القدرات العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن انخرطت في جهود حثيثة مع مصر وقطر من أجل الدفع بمقترح الرئيس بايدن لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكية، أنه يجب أن تكون هناك خطة واضحة وقابلة للتحقق لإدارة شؤون قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، مشيرا إلى أنه إذا لم تكن هناك خطة لحكم غزة فهناك 3 احتمالات هي إما عودة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أو احتلال إسرائيلي أو تسود الفوضى.