سوريا تعلن وفاة مستشارة الرئاسة لونا شبل بعد إصابتها بحادث سير



محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت سوريا، الجمعة، وفاة المستشارة في رئاسة الجمهورية لونا الشبل، إثر تعرضها لحادث سير في دمشق.

وجاء في بيان للرئاسة السورية، أنها "تنعي المستشارة لونا الشبل التي توفيت اليوم (الجمعة) إثر تعرضها لحادث سير أليم".

وأضاف البيان: "عملت لونا الشبل خلال السنوات الماضية مديرة للمكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية ثم مستشارة خاصة في الرئاسة".

وختم: "رئاسة الجمهورية تتقدم بخالص العزاء والمواساة لعائلتها وذويها".

لونا الشبل هي إعلامية من محافظة السويداء جنوبي سوريا، من مواليد 1975، وحاصلة على ماجستير في الصحافة والإعلام.

وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد قرار بتسميتها مستشارة خاصة في رئاسة الجمهورية عام 2020.

وتزوجت من الإعلامي اللبناني سامي كليب، وبعد انفصالها تزوجت من رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سوريا وعضو مجلس الشعب عمار ساعاتي.