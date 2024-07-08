وفد من "الوطني الحر" زار دولّي شعيا لتهنئتها بانتخابها رئيسة عامّة للرهبانيّات المارونيّات

زار وفد من "التيّار الوطني الحرّ" برئاسة نائبة الرّئيس للشّؤون السّياسيّة مارتين نجم كتيلي، يرافقها النّائب شربل مارون ومسؤولو العلاقات مع المرجعيّات الرّوحيّة في مكتبها، الأم دولّي شعيا في دير مار يوحنا الحبيب في مزرعة الراس، وذلك لتهنئتها بانتخابها رئيسة عامّة للرهبانيّات اللّبنانيّات المارونيّات. وتمنّى الوفد لشعيا ولمجلس المدبّرين الجديد التّوفيق في رسالتهم الرّوحيّة والإنسانيّة والخدماتيّة.

