غارات إسرائيلية تستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (د ب أ)

شن الطيران الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الجمعة سلسلة غارات استهدفت عددا من المناطق في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الإسرائيلي بعد ظهر اليوم مستهدفا بلدات "حولا" و"عيتا الشعب" و"بليدا" في جنوب لبنان بالصواريخ، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وتعرض محيط بلدتي "الضهيرة" و"يارين" بعد ظهر اليوم ومنطقة "وادي حسن" في جنوب لبنان بعد ظهر اليوم لقصف إسرائيلي.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي قبل ظهر اليوم مرتفعات بلدة "شبعا" في جنوب لبنان، وبعد ظهر اليوم استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدتي "شيحين" و"مجدلزون" في جنوب لبنان.

وواصل حزب الله اللبناني اليوم الجمعة استهداف العديد من المواقع الإسرائيلية ردا على هجمات اسرائيل على جنوب لبنان .يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة.