وزير خارجية بريطانيا يعرب عن قلقه إزاء التصعيد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب وزيرالخارجية البريطاني ديفيد لامي ، اليوم الأحد ، عن قلقه إزاء التصعيد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وقال لامي - في منشور له على منصة "إكس" تويتر سابقا نقلته شبكة (سكاي نيوز) البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية "إن المملكة المتحدة تدين الهجوم الصاروخي بمرتفعات الجولان والذي أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل".. مؤكدا على ضرورة وقف حزب الله لهجماته.

وفي سياق متصل أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم /الأحد/ شن غارات على عدة بلدات لبنانية ومواقع عسكرية تابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني.

وذكر الجيش الإسرائيلي - في بيان صحفي أوردته القناة السابعة - أن طائراته شنت غارات متزامنة في سبع مناطق بعمق وجنوب لبنان كما أغارت على أهداف لحزب الله .. مشيرا إلى أنه من ضمن المواقع المستهدفة مخازن أسلحة وبنى تحتية عسكرية في مناطق شبريحة وبرج الشمالي والبقاع وكفركلا ورب ثلاثين والخيام وطير حرفا.

وكان 12 إسرائيليا قتلوا وأصيب 20 آخرون بعضهم بحالة خطيرة أمس /السبت/ جراء سقوط صاروخ على بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل.

وتزايدت حدة التوترات بين حزب الله وإسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة ، وسط تهديدات من الجانبين بتوسيع دائرة الاشتباكات.

غارة إسرائيلية على منزل في بلدة شيحين اللبنانية

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة على منزل في بلدة "شيحين"، وتوجهت إلى المكان سيارات الإسعاف والدفاع المدني.

وكان القصف المدفعي الإسرائيلي قد استهدف، في وقت سابق اليوم، أطراف بلدة ميس الجبل الشمالية (وادي البير وكركزان والدباكة).

كما حلق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق منطقة "جزين" وعلى علو منخفض.

الاحتلال يشن غارات مُتزامنة على 7 مناطق بعمق وجنوب لبنان