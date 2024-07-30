بالأسماء.. تفاصيل إصابة 17 شخصًا في انفجار أسطوانة بوتاجاز بأسيوط (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

حصل "الخليج 365" على أسماء 17 مصابًا في انفجار أسطوانة بوتاجاز بكافيه ومطعم بمنطقة فريال في حي شرق أسيوط، وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى الإيمان للعلاج.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز في كافيه ومطعم بمنطقة فريال في حي شرق أسيوط ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم وقوات الحماية المدنية والإطفاء، وتبين من المعاينة والفحص انفجار أسطوانة بوتاجاز. وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق.

أسفر الحادث عن إصابة:

شادي مدحت عيد (24 عامًا) - حروق بالدرجة الأولى والثانية بالجسم

عصام أحمد درويش أحمد (32 عامًا) - حروق بالدرجة الأولى والثانية بالجسم

حسين محمد حسين (23 عامًا) - حروق بالدرجة الأولى والثانية بالجسم

مصطفى عبد النبي جاد الله (18 عامًا) - حروق بالدرجة الأولى والثانية بالجسم

عادل عوض جابر (27 عامًا) - حروق بالدرجة الأولى والثانية بالجسم

محمد عبد الرحيم حسين (15 عامًا) - حروق بالدرجة الأولى والثانية بالجسم

محمد رجب محمد (22 عامًا) - حروق بالدرجة الأولى والثانية بالجسم

ياسين خالد محمد (17 عامًا) - حروق بالساقين

أمنية محمد أبو الوفا (23 عامًا) - حروق بالرقبة

سحر أحمد صفوت (30 عامًا) - حروق باليدين

بيمن نصري سعد (40 عامًا) - حروق بالذراعين

وعد أحمد عبد الواحد (11 عامًا) - حروق باليدين

عهد أحمد عبد الواحد (10 أعوام) - حروق متفرقة بالجسم

غادة محمد أحمد (25 عامًا) - حروق بالرأس والوجه

عمر محمد أحمد (25 عامًا) - حروق متفرقة بالجسم

همس أحمد عبد الواحد (7 أعوام) - حروق باليدين

مليكة أحمد عبد الواحد (5 أعوام) - حروق متفرقة بالجسم

تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى الإيمان للعلاج.