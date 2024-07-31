الخارجية الاميركية: واشنطن ستتخذ كل إجراء ممكن لحماية الأفراد والمصالح الأميركية بالشرق الأوسط

اعلنت وزارة "الخارجية الأميركية"، أن "واشنطن ستتخذ كل إجراء ممكن لحماية الأفراد والمصالح الأميركية بالشرق الأوسط"، لافتة الى أن "اطلعنا على بيان حماس بشأن رئيس حركة حماس اسماعيل هنية لكن لا نريد التكهن بأي تداعيات أو ردود فعل على الحادثة".
وأكدت "التزامنا بأمن إسرائيل والدفاع عنها ضد أي هجمات متهورة قد تشنها إيران صارم ولا يتزعزع"، مشيرة الى أن "جهودنا للتوصل إلى صفقة وسد الفجوات ما تزال قائمة وهي تمثل أولوية لنا وللمنطقة".
واوضحت ان "ما زال تقييمنا أن إسرائيل تشارك بشكل بناء في المحادثات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، مؤكدة اننا "اطلعنا على تقارير عن قتل صحفيين لقناة الجزيرة ونواصل الحديث مع إسرائيل بشأن حماية الصحفيين".
وكشفت أن "وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن تحدث مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بشأن أهمية التوصل إلى صفقة".
