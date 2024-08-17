زلزال بقوة 7 درجات يضرب سواحل إقليم كاماتشكا شرق روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - قالت الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية مساء اليوم السبت، إن زلزال بقوة 7.0 درجة وقع في كامتشاتكا شعر سكان العاصمة الإقليمية.

وبحسب الخدمة، تم تحديد مركز الزلزال على بعد 108 كيلومترات من بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، وبعد ذلك وقع زلزال ثان يرجح بأنه هزة ارتدادية على بعد 116 كيلومترا من عاصمة الإقليم بقوة 4.7 درجة.

وكما أوضحت وزارة حالات الطوارئ في المنطقة، فقد شعر السكان بالهزات في منطقة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، ويقوم رجال الإنقاذ الآن بفحص المباني.

وأكدت وزارة حالات الطوارئ عدم وجود خطر من حدوث تسونامي بعد الزلزال.