الأمم المتحدة: عام 2023 الأكثر دموية للعاملين بالمجال الإنساني

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

وصف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» التابع للأمم المتحدة، العام الماضي 2023 بأنه الأكثر دموية على الإطلاق للمجتمع الإنساني العالمي، بعد مقتل ما يصل إلى 280 عامل إغاثة في 33 دولة بزيادة 137% مقارنة بعام 2022 عندما قتل 118 عامل إغاثة. وذكر المكتب الأممي، في بيان أمس، أن عام 2023 شهد وحتى السابع من أغسطس قتل 172 عامل إغاثة، حيث تم تسجيل أكثر من نصف الوفيات في الأشهر الثلاثة الأولى «من أكتوبر إلى ديسمبر» خلال الأعمال العدائية في قطاع غزة ومعظمها نتيجة للغارات الجوية، مشيراً إلى أن الغالبية من عمال الإغاثة القتلى هم من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا» في غزة وحدها.

بدورها، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ارتفاع حصيلة قتلى العاملين لديها بقطاع غزة منذ بدء الحرب إلى 207. وقالت «الأونروا» أمس: «قتل 207 من أعضاء فريقها في غزة منذ بدء الحرب، بما في ذلك أثناء أداء واجبهم».