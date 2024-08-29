مقتل مواطن روسي وإصابة اثنين في هجوم أوكراني بمنطقة بيلغورود الروسية

ياسر رشاد - القاهرة - قال حاكم منطقة بيلغورود "فياتشيسلاف جلادكوف" :"قُتل مدني وأصيب اثنان آخران عندما هاجمت القوات الأوكرانية بلدة شيبيكينو في منطقة بيلغورود الروسية الحدودية".



ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، كتب جلادكوف على قناته على تطبيق التواصل الاجتماعي تيليجرام: "تعرضت بلدة شيبيكينو لهجوم أوكراني، وللأسف، قُتل شخص بسبب الهجوم".



وأفادت المعلومات الأولية أن مدنيين أصيبا بجروح، كما تم نقل رجل وامرأة إلى المستشفى بعد إصابتهما بشظايا.



وقال حاكم منطقة بيلغورود، إن منشأة عامة ومؤسسة اجتماعية تضررت في الهجوم الذي أشعل النيران في سيارة أيضا، مضيفا أن فرق الاستجابة للطوارئ تعمل في مكان الحادث.

القوات الروسية دمرت طائرات مسيرة أوكرانية وثلاثة قوارب غير مأهولة

وفي سياق آخر قال حاكم مدينة سيفاستوبول ميخائيل رازفوزهايف إن أربع طائرات مسيرة أوكرانية وثلاثة قوارب غير مأهولة دمرت بالقرب من المدينة.

وكتب على قناته على تليجرام: "صدت قوات أسطول البحر الأسود والدفاع الجوي الروسية هجوما للقوات الأوكرانية على سيفاستوبول. ووفقا للبيانات الأولية، تم تدمير أربع طائرات بدون طيار وثلاثة قوارب بدون طيار في البحر الأسود على مسافة كبيرة من الساحل".