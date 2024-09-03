الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع احتمال امطار محلية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع احتمال امطار محلية، كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الشمالية مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة".

واشارت الى ان "الحال العامة طقس صيفي معتدل نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية وبعض التقلبات المحلية بسبب منخفض جوي محدود الفعالية متمتركز فوق البحر الاسود ويستمر تأثيره طوال الاسبوع".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل و في الداخل وانخفاضها على الجبال مع نسبة رطوبة مرتفعة و احتمال امطار محلية وضباب كثيف على المرتفعات حيث تسوء الرؤية بشكل كلي".

وذكرت لأن "الطقس غدا غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع احتمال امطار محلية، كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الشمالية مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة".

واوضحت أن "طقس الخميس غائم جزئيا الى غائم ورياح ناشطة في المناطق الشمالية دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات".

واضافت أن "طقس الجمعة غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال وارتفاعها على الساحل و في الداخل، مع نسبة رطوبة مرتفعة وضباب كثيف على المرتفعات و رؤية سيئة".