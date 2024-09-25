وزارة الصحة: شهيدان و27 جريحًا في غارة إسرائيلية على بلدة تبنين الجنوبية

أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان، أنّ "غارة العدو الإسرائيلي اليوم على بلدة تبنين جنوب لبنان، أدّت إلى استشهاد شخصين وإصابة سبعة وعشرين شخصًا بجروح".

