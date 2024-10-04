وزير الخارجية الإيراني يصل إلى لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام رسمية لبنانية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصل إلى بيروت اليوم الجمعة.

وأظهر بث مباشر لتلفزيون رويترز طائرة تحمل العلم الإيراني تهبط في مطار بيروت بعد ساعات فقط من ضربات جوية استهدفت محيط المطار ليلا.

وهذه الزيارة هي الأولى لمسؤول إيراني منذ اغتيال اسرائيل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وتكثيف غاراتها على مناطق عدة في البلاد.

ومن المقرر أن يلتقي عباس عراقجي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو حليف وثيق لحزب الله المدعوم من إيران.