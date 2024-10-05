سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارتين على مبان سكنية في بيروت

ياسر رشاد - القاهرة - شن سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم السبت، ضربتين على مبان سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت.



وبحسب لما أوردته وكالة"سبوتنيك"، إن طائرات إسرائيلية ضربت الضاحية الجنوبية لبيروت مرتين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة قالوا إنها للاستهداف الإسرائيلي لمنطقة الشويفات بالضاحية.

وعلى صعيد آخر، فقد أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرًا قال فيه "إنذار عاجل جديد إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في حي شويفات الأمراء أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، حيث سيعمل الجيش ضدها على مدى الزمني القريب، من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".