تعرف على ضوابط امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بنظام المنازل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الجندي:

وجهت المديريات التعليمية، خطابًا بشأن ضوابط عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على نظام المنازل، وذلك للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

ويرصد الخليج 365 ضوابط امتحانات أولى وثانيه ثانوى منازل والتي جاءت كالتالي:-

- يؤدي طلاب المنازل امتحان الدور الأول بفصليه الدراسيين مع طلاب المدرسة المنتظمين في المواعيد التي تحددها مديرية التربية والتعليم.

- لا يسمح بامتحان الدور الثاني إلا للمتقدمين له في الدور الأول.

- لا يسمح لأي طالب بأداء امتحان الدور الثاني في مدرسة غير مدرسته الأصلية المتقدم اليها في الدور الأول مهما كانت الأسباب.

- يسدد كل طالب منازل مبلغ وقدره 15 جنيهًا رسم أداء الامتحان، و285 جنيهًا مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

- فور ظهور نتيجة الامتحان في الدور الأول بفصليه الدراسيين تقوم المدرسة بإرسال كشوف النتيجة لطلاب المنازل الإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية.

- لا تعتبر النتيجة نهائية الا بعد اعتمادها ومراجعتها من الإدارة التعليمية والمدرسة مسئولة عن إبلاغ الطالب بنتيجته عقب كل امتحان (فصل دراسي أول - فصل دراسي ثاني - الدور الثاني).

- الطالب يتقدم منازل من آخر مدرسة كان راسب فيها أو مفصول منها.

- على كل مدرسة عمل اعلان ظاهر بالمدرسة يوضح به شروط وإجراءات التقدم للامتحان منازل الصف الأول والثاني الثانوي العام.