الخارجية الإسرائيلية إثر الإشكال الدبلوماسي مع فرنسا بالقدس: المسائل الامنية تم توضيحها مسبقا

علّقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الإشكال الدبلوماسي الذي تخلل زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لموقع تديره فرنسا في القدس، حيث قالت إن "الآليات تم توضيحها مسبقا خلال محادثات تمهيدية مع سفارة فرنسا في اسرائيل".

وكان قد أعلن وزير الخارجية الفرنسي رفضه دخول كنيسة "الإيليونة" التي تديرها فرنسا في القدس بوجود الشرطة الإسرائيلية، حيث ندد بارو بـ"وضع غير مقبول"

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، بأن الشرطة الإسرائيلية دخلت كنيسة "الإيليونة" في القدس واوقفت عنصرَين من الدرك الفرنسي.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، "أننا سنستدعي سفير إسرائيل لدى باريس بعد الإشكال الدبلوماسي في القدس".