علّقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الإشكال الدبلوماسي الذي تخلل زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لموقع تديره فرنسا في القدس، حيث قالت إن "الآليات تم توضيحها مسبقا خلال محادثات تمهيدية مع سفارة فرنسا في اسرائيل".
وكان قد أعلن وزير الخارجية الفرنسي رفضه دخول كنيسة "الإيليونة" التي تديرها فرنسا في القدس بوجود الشرطة الإسرائيلية، حيث ندد بارو بـ"وضع غير مقبول"
وفي وقت سابق، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، بأن الشرطة الإسرائيلية دخلت كنيسة "الإيليونة" في القدس واوقفت عنصرَين من الدرك الفرنسي.
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، "أننا سنستدعي سفير إسرائيل لدى باريس بعد الإشكال الدبلوماسي في القدس".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الإسرائيلية إثر الإشكال الدبلوماسي مع فرنسا بالقدس: المسائل الامنية تم توضيحها مسبقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.