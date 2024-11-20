خارجية أميركا أعلنت إغلاق سفارتها في كييف وأوصت رعاياها بالاستعداد للاحتماء عند الإعلان عن تحذير جوي

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، عن إغلاق سفارتها في كييف، وأوصت الرعايا الأميركيين بالاستعداد للاحتماء في حالة الإعلان عن تحذير جوي.

‏وأوضحت أنه "تلقت سفارتنا في كييف معلومات محددة عن هجوم جوي كبير محتمل اليوم".

في وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الأوكراني، في بلاغ، أن "الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم جوي روسي على كييف".

وكانت قد أعلنت السلطات الأوكرانية عن إعلان حالة التأهب الجوي في 3 مقاطعات أوكرانية وإطلاق صفارات إنذار في كييف.

وأمس، أعلن الجيش الروسي أن أوكرانيا أطلقت صواريخ بعيدة المدى أميركية على منشأة عسكرية في منطقة بريانسك الحدودية، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، في هجوم يعد الأول من نوعه منذ أجازت واشنطن مثل هذه الضربات.

وكانت قد ذكرت سلطات روسيا أن استخدام أسلحة غربية لمهاجمة الأراضي الروسية المعترف بها دوليا سيجعل الولايات المتحدة مشاركا مباشرا في النزاع، وتعهدت بـ"رد مناسب وملموس".