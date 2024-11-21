سلطات استراليا رفضت منح تأشيرة دخول لوزير القضاء والداخلية الإسرائيلية السابقة

اشارت وزير القضاء والداخلية الإسرائيلية السابقة، أييليت شاكيد، الى أن "أستراليا رفضت منحها تأشيرة دخول، وأن الحكومة الأسترالية الحالية معادية لإسرائيل ومؤيدة للفلسطينيين، وقسم من وزرائها معاد للسامية. ولأسباب سياسية، ولأنني أعارض قيام دولة فلسطينية، لا تسمح لي بالوصول إلى حوار إستراتيجي بين أستراليا وإسرائيل". وزعمت أن "هذه أيام سوداء للديمقراطية الأسترالية، وهذه الحكومة اختارت الجانب غير الصحيح للتاريخ".

