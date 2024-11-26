بو صعب: الاتفاق سيؤدي إلى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية إلى خط الهدنة ووقف العدوان والأعمال الحربية

أشار نائب رئيس المجلس النواب إلياس بو صعب، في حديث لـ"الميادين"، الى أنه " خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة سنشهد الإعلان عن وقف إطلاق النار، ونحن سنبقى حذرين لأن التجربة مع نتانياهو غير مشجعة".
ولفت بو صعب، الى أن "المعلومات الواردة من قبل الوسيط الأميركي تفيد بأنه تم تخطي النقطة الأخيرة التي كانت عالقة، واللجنة التي ستشرف على تطبيق الاتفاق 1701 يمكن أن تتوسع لكن المطروح حالياً هما الولايات المتحدة وفرنسا".
وذكر أن "اللجنة المكلفة الإشراف على تطبيق الاتفاق غير مخوّلة للعمل بما هو خارج نص القرار 1701، والاتفاق سيؤدي إلى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية إلى خط الهدنة ووقف العدوان والأعمال الحربية".
وأضاف "لم نسمع أو يعرض علينا أحد أن يكون هناك ضمانات لأي طرف بحرية الحركة".
