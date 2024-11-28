جيروزاليم بوست: على إسرائيل أن تظل متيقظة تجاه حزب الله في ضوء اتفاق وقف إطلاق النار

رأت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية أن "على إسرائيل أن تظل متيقظة تجاه حزب الله في ضوء اتفاق وقف إطلاق النار"، لافتة إلى أن "تنفيذ الاتفاق بشكل حاسم يخدم وظيفة أخرى: قد يقنع سكان البلدات الشمالية، الذين أعرب العديد منهم عن خيبة أملهم في الاتفاق ويترددون في العودة إلى منازلهم، بأن الجيش الإسرائيلي عازم على حمايتهم".

وأشارت إلى أن "الإسرائيليين إذا لم يقتنعوا بهذا، وإذا رأوا أن حزب الله، متنكراً في هيئة مدنيين أبرياء، يعود إلى الحدود، فقد يعتبرون العودة غير آمنة"، معتبرة أن "التصرف بقوة منذ البداية يبعث برسالة ليس فقط إلى العدو، بل وأيضاً إلى الإسرائيليين الذين يتجادلون حول ما إذا كان عليهم العودة إلى منازلهم التي فروا منها تحت نيران حزب الله والخوف من الغزو قبل نحو أربعة عشر شهراً".

ولفتت إلى أن "اتفاق وقف إطلاق النار هذا من شأنه أن يبشر ببداية مرحلة جديدة في الشمال وفي لبنان، ولكن هذا لن يتحقق إلا إذا تم احترام الاتفاق، وإذا اتخذت إسرائيل إجراءات حاسمة في حالة عدم احترامه، ولقد بدأ بالفعل الوقت لاتخاذ مثل هذه الإجراءات الحاسمة".