بولندا تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي

ابوظبي - سيف اليزيد - تتولى بولندا بدءا من اليوم الأربعاء الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر.وتتولى إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رئاسة المجلس كل ستة أشهر لقيادة المناقشات السياسية. وفي حين شهد عام 2024 رئاسة بلجيكا والمجر للمجلس، ستتولى بولندا والدنمارك الرئاسة في عام 2025. ومن المقرر أن يتولى الممثلون البولنديون رئاسة العديد من الاجتماعات الوزارية حتى نهاية شهر يونيو ويتوسطون في حالة وجود اختلافات في الرأي بين دول الاتحاد بهدف ضمان سير الإجراءات التشريعية للتكتل الأوروبي بأكبر قدر ممكن من السلاسة. وتتركز أولويات بولندا حول مفهومي الأمن والسياسة الدفاعية.