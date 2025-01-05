الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخا واحدا أطلق من ⁧‫اليمن‬⁩ قبل عبوره الأجواء

اعلن الجيش الإسرائيلي بانه اعترض صاروخا واحدا أطلق من ⁧‫اليمن‬⁩ قبل عبوره الأجواء.

الى ذلك، اشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية الى ان صفارات الإنذار تدوي قرب الخضيرة جنوب حيفا شمال إسرائيل.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سماع دوي انفجارات متتالية وسط إسرائيل.

واشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية الى ان صفارات الإنذار تدوي في منطقة تل أبيب الكبرى.