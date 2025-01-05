اعلن الجيش الإسرائيلي بانه اعترض صاروخا واحدا أطلق من اليمن قبل عبوره الأجواء.
الى ذلك، اشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية الى ان صفارات الإنذار تدوي قرب الخضيرة جنوب حيفا شمال إسرائيل.
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سماع دوي انفجارات متتالية وسط إسرائيل.
واشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية الى ان صفارات الإنذار تدوي في منطقة تل أبيب الكبرى.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخا واحدا أطلق من اليمن قبل عبوره الأجواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.