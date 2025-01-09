سليم الصايغ: مشهد توحّد المعارضة اليوم ليس ضدّ أحد وهو مع العماد جوزيف عون ليكون رئيساً متحرّراً من أيّ ارتباط وأيّ التزام

اشار النائب سليم الصايغ الى ان مشهد توحّد المعارضة اليوم ليس ضدّ أحد وهو مع استعادة الدولة ومع قائد الجيش العماد جوزيف عون ليكون رئيساً متحرّراً من أيّ ارتباط وأيّ التزام.
ولفت الصايغ في حديث لـ "mtv" الى انه لدى العماد عون فضيلة أساسيّة وهي أنّه لم يُقايض ولم يُحاصص ولا يقبل إلا أن يؤكّد الالتزام بالشرعيّة الدولية والإصلاحات المطلوبة. وذكر بان اجتماع معراب الليلة له مدلولات كثيرة وعميقة واراحت السياديين في لبنان، وهدف اللقاء انتخاب جوزيف عون رئيسا دون قيود او شروط او محاصصات. وراى بان مشهد اليوم وصورة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الى جانب رئيس القوات سمير جعجع هي صورة توحد المعارضة واستعادة الدولة ولها ارتدادات إيجابية في المجتمع اللبناني.
واوضح باننا لم نتوافق مع تطلعات الخماسية في الاول، وعملنا في عواصم القرار على دفعها إلى تبديل مواقفها، ومواصفات رئيس الجمهورية التي تتبنّاها الدول نابعة من تطلعاتنا.
واردف من يتهمنا بتنفيذ املاءات خارجية عليه أن يعلم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يتواصل مع المملكة العربية السعودية لاعادة اعمار الجنوب، فهل العلاقات الدولية وطلب المساعدة من دول صديقة تهمة ام لا؟
