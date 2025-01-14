وزير خارجية سوريا: سنمثل سوريا الجديدة غدا في أول زيارة رسمية إلى تركيا

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الى أننا "سنمثل سوريا الجديدة غدا في أول زيارة رسمية إلى تركيا التي لم تتخل عن شعبنا منذ 14 عاما".

وكانت قد أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بأن السعودية ودول عربية أخرى تسعى لتعزيز نفوذها مع الحكومة الإسلامية في سوريا، على أمل تحقيق مكاسب على حساب منافسيها في هذا البلد ذي الموقع الاستراتيجي، على الرغم من المخاوف بشأن الماضي "الجهادي" لقادتها الجدد.

وأشارت إلى أن "السعودية، إلى جانب الأردن وقطر، تسارع لإرسال المساعدات الإنسانية ودعم الطاقة للسكان السوريين المنهكين من الحرب، وتراهن الدول العربية على أن هذه الخطوات قد تحقق أهدافاً ضيقة واستراتيجية، من بينها الحد من تدفق المخدرات والمقاتلين المتطرفين عبر الحدود السورية، ومواجهة نفوذ منافسين مثل تركيا وإيران".

وأشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة خلال اجتماع مع محافظي الولايات التركية في العاصمة أنقرة، الى أن "الأضرار الناجمة عن سياسة المجازر التي استمرت 13 عاما تتجاوز 500 مليار دولار وتشير فرقنا التي تزور سوريا إلى أن المشهد أسوأ بكثير".

ولفت أردوغان، الى أننا "لن نسمح لأحد بتشويه موقفنا الذي اتخذناه (في سوريا) على حساب المخاطرة بمستقبلنا السياسي"، مضيفاً "مع انتصار الثورة السورية، سنحت فرصة تاريخية أمام بلادنا والمنطقة وسنحقق هدفنا المتمثل في تركيا خالية من الإرهاب".