برلمانى: الشعب المصرى كتب شهادة وفاة الجماعة الإرهابية نهائيا

قال النائب عمرو القطامى عضو مجلس النواب، إن الجماعة الإرهابية تمتلك تاريخ أسود والجميع يعلم ذلك جليا، واتضح للعامة مخطط هذه الجماعة الإرهابية لتقسيم الدولة المصرية وتمزيق الوطن، وأنها لا يعنيها سوى تحقيق مصالحها الشخصية او بمعنى أدق ما تستهدفه من مخططات إجرامية لصالح أجندات خارجية.

وأشار القطامى، إلى أن الجماعة الإرهابية تعلم جيدا أنها لن ولم تعود للمشهد نهائيا بأى شكل من الأشكال بعد أن لفظها الشارع المصري دون رجعة وكتب شهادة وفاتها نهائيا، ومن ثم تحاول ممارسة أفعالها الخبيثة سواء من خلال نشر الشائعات أو الأكاذيب ومحاولات فاشلة ويائسة للتأثير على الهوية الوطنية مستغلة الأحداث الجارية فى المنطقة، ولكنها لم ولن تفلح فى تحقيق أيا من المخططات الخبيثة.

وأضاف النائب عمرو القطامى، أن الجماعة الإرهابية تسعى جاهدة فى محاولة يائسة للعودة للمشهد بأي شكل من الأشكال، والرد يأتي من قبل الدولة على أرض الواقع من خلال كم من المشروعات القومية غير المسبوقة وإنجازات فى كل القطاعات لم تشهدها مصر على مدار عصور بالكامل.

وأوضح القطامى، أن مصر شهدت ولا تزال على مدار الأعوام العشرة السابقة انجازات لم تشهدها على مدار عصور بالكامل، واستطاعت الدولة بحكمة سياسية وإدارة رشيدة مراعاة البعدين الأمني والتنموي فى المشروعات القومية، وهو ما ساهم بقوة فى سد الثغرات التي كانت تتسرب من خلالها هذه الجماعة الإرهابية لخداع الرأي العام، باستغلال الظروف الاقتصادية والمشاعر الدينية التي تتخذها هذه الجماعة ستارة ولكن وعى الشعب المصرى كتب شهادة وفاة هذه الجماعة نهائيا.