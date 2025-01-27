الاحتلال الإسرائيلي يسمح بعودة النازحين إلى مدينة غزة وشمال القطاع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سمحت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعودة العائلات الفلسطينية النازحة اليوم، إلى مدينة غزة وشمال القطاع، عبر شارع الرشيد في الاتجاهين، ومحور نتساريم في اتجاه واحد، وفق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقد بدأ آلاف النازحين منذ صباح اليوم بالعودة إلى منازلهم شمال قطاع غزة مشيًا على الأقدام عبر شارع الرشيد غرب مدينة غزة، وعبر المركبات بعد فحصها من محور نتساريم جنوب المدينة، وذلك بوجود جهات أمنية مصرية مشرفة على حركة عودة النازحين.

