شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: الإخوان تسعى لاستغلال الأزمات لبث الفتن ونشر الأكاذيب والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن الحملات الإعلامية التي تشنها جماعة الإخوان الإرهابية بهدف تشويه الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية ليست سوى محاولات يائسة للتأثير على الموقف المصري الثابت والمشرف تجاه الأشقاء الفلسطينيين، مشيرا إلى أن هذه الشائعات التي تروجها المنصات التابعة للجماعة تعكس فشلها في التأثير على الرأي العام المصري والعربي، خاصة في ظل إدراك الجميع لحجم الجهود التي تبذلها الدولة المصرية على مختلف المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أن مصر منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تبنت موقفا واضحا ينطلق من ثوابتها التاريخية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، حيث قادت جهودا دبلوماسية مكثفة لوقف إطلاق النار، واستضافة القمم الدولية لتوحيد الموقف العربي والدولي تجاه وقف العدوان، فضلا عن تقديم المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، والذي يعد شريان الحياة الوحيد لسكان غزة مشددا على أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا في دعم الفلسطينيين على كافة الأصعدة، سواء من خلال تقديم المساعدات الطبية والغذائية أو عبر الضغط السياسي على المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن جماعة الإخوان تسعى دائما لاستغلال الأزمات لبث الفتن ونشر الأكاذيب، حيث تعتمد على تزييف الحقائق وإطلاق حملات دعائية مضللة عبر وسائل الإعلام الموالية لها، متجاهلة الحقائق الواضحة التي تؤكد أن مصر كانت ولا تزال الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية لافتا إلى أن هذه الجماعة فقدت مصداقيتها أمام الشعوب العربية، وأصبح واضحا للجميع أنها مجرد أداة لتنفيذ أجندات مشبوهة تستهدف تقويض الاستقرار في المنطقة.

وأشار فرحات إلى أن حملات التشويه التي تقودها الجماعة لن تؤثر على الموقف المصري، الذي يلقى إشادة واسعة من كافة القوى الدولية والإقليمية، بل على العكس، فإنها تكشف زيف الادعاءات الإخوانية وتعري أجنداتها الحقيقية التي لا تخدم سوى أعداء الوطن مشيرا إلى أن مصر مستمرة في دورها القيادي لدعم الفلسطينيين، سواء من خلال الجهود السياسية لوقف العدوان، أو عبر تقديم الدعم الإغاثي، وهو ما يؤكد أن موقفها ينبع من التزامها القومي والإنساني تجاه القضية الفلسطينية.

ودعا الدكتور رضا فرحات إلى التصدي لهذه الحملات المغرضة من خلال توضيح الحقائق وكشف الأكاذيب التي تروجها الجماعة الإرهابية، مشددا على أن المصريين يدركون تماما الدور المحوري الذي تلعبه بلادهم في دعم القضية الفلسطينية، ولن تنطلي عليهم هذه الأكاذيب التي تهدف فقط إلى زعزعة الثقة في الدولة المصرية.