شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر: القمة العربية رسمت استراتيجية لملاحقة إسرائيل بالمحافل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، أن القمة العربية غير العادية التي عقدت في القاهرة رسمت استراتيجية عربية لملاحة إسرائيل في المحافل الدولية، مؤكدا أن الدول العربية تمتلك أدوات فعالة لملاحقة إسرائيل في المحافل الدولية، موضحا أن تحقيق ذلك يتطلب استراتيجية متكاملة تعتمد على التضامن العربي والاستفادة من الأدوات القانونية والدبلوماسية المتاحة.

أشار مطر إلى أن الخطوة الأولى لنجاح أي جهد دولي تبدأ بتوحيد الصف العربي، مؤكدًا أن التضامن بين الدول العربية هو الأساس لتعزيز الموقف التفاوضي في المحافل الدولية، مضيفا: "عندما تتحدث الدول العربية بصوت واحد، فإنها تصبح قادرة على إسماع صوت الحق للعالم أجمع".

أكد النائب أن الدول العربية يجب أن تعمل على توثيق انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي بشكل دقيق، وتقديم هذه الأدلة إلى المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، مضيفا:"لدينا أدلة دامغة على جرائم الحرب والاحتلال غير الشرعي، ويجب استخدامها بشكل استراتيجي لتحقيق العدالة".

دعا مطر إلى تنظيم حملات إعلامية ودبلوماسية مكثفة لتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الرأي العام العالمي يمكن أن يكون أداة قوية في الضغط على إسرائيل، مؤكدا أن : "الدبلوماسية العامة والإعلام هما سلاحان فعالان في كسب التأييد الدولي".

تطرق مطر إلى أهمية استخدام أدوات الضغط الاقتصادي، مثل مقاطعة الشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، وحث الدول الأخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة، موضحا أن "الضغط الاقتصادي يمكن أن يكون وسيلة فعالة لإجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي."

أكد مطر على ضرورة تعزيز ودعم القرارات الدولية التي تدين إسرائيل، مشيرًا إلى أن الدول العربية يجب أن تعمل بشكل استباقي لضمان تمرير هذه القرارات في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، مشددا على أهمية التعاون مع المنظمات غير الحكومية الدولية التي تدعم حقوق الإنسان، مضيفا "المجتمع المدني الدولي يمكن أن يكون حليفًا قويًا في كشف انتهاكات إسرائيل وزيادة الضغط عليها".

كما أكد النائب تيسير مطر أن ملاحقة إسرائيل في المحافل الدولية ليست مهمة مستحيلة، ولكنها تتطلب إرادة سياسية قوية وتنسيقًا عربيًا فعالاً، مضيفا :"إذا تم تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل جيد، فإن الدول العربية يمكن أن تحقق نجاحات كبيرة في كشف انتهاكات إسرائيل وفرض عقوبات دولية عليها".