شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن": نصر العاشر من رمضان ضرب أروع الأمثلة في تكاتف الشعب والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة نورهان العباسي، أمين عام مساعد شباب الجمهورية بحزب حماة الوطن، أن ذكرى العاشر من رمضان ضربت أروع الأمثلة في تكاتف واصطفاف الشعب المصري العظيم خلف قواته المسلحة الباسلة لتستعيد مصر أرض سيناء الحبيبة، مشيدة ببسالة الجندي المصري وشجاعته في تحقيق النصر والتغلب على أي عقبات أو تحديات.

وفي تصريحات لها، تقدمت أمين عام مساعد شباب الجمهورية بحزب حماة الوطن، بخالص ‏التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولقواتنا المسلحة الباسلة بهذه المناسبة، والتي تتزامن مع تحديات عدة تواجه الأمن القومي المصري؛ الأمر الذي يستلزم تكاتف الشعب المصري خلف قيادته السياسية لإحباط أي مخططات أو مؤامرات تستهدف تفكيك الجبهة الداخلية.

وأشادت "العباسي"، بالتطور الكبير والتحديث الهائل الذي شهدته القوات المسلحة المصرية على مختلف المستويات في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بالتزامن مع خطط التنمية الشاملة للدولة، مؤكدة أن هذا التطور لم يكن ليتحقق لولا جهود أبناء مصر المخلصين الذين يقدرون دورهم ومسؤولياتهم في الحفاظ على أمن مصر القومي.

كما أشادت أمين مساعد شباب الجمهورية بحزب حماة الوطن، بالطفرة التنموية غير المسبوقة التي شهدتها سيناء على مدار السنوات العشر الماضية، رغم العديد من التحديات، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية العملاقة، ليتحقق العبور الثاني بمصر وسيناء إلى مرحلة جديدة في التاريخ.