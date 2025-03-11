الفاتيكان: البابا فرنسيس تجاوز مرحلة الخطر

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الفاتيكان، اليوم الثلاثاء، أن البابا فرنسيس تجاوز أخيراً مرحلة الخطر، بعد نحو شهر من دخوله المستشفى بسبب إصابته بالتهاب رئوي.

وقال مصدر في الفاتيكان، إن البابا فرنسيس "88 عاماً"، "في حالة معنوية جيدة" بعد "ليلة هادئة"، وتابع عبر الفيديو الصلوات التي أقيمت في قاعة بولس السادس في الفاتيكان.

كما واصل جلسات العلاج لاستعادة قدرته على التنفس التي تأثرت بشدة بسبب مرضه.

وأوردت النشرة الطبية الأخيرة التي صدرت يوم الاثنين، أن "التحسن الذي سجل في الأيام الماضية قد تعزز، الأمر الذي أكدته فحوص الدم... والاستجابة الجيدة للعلاج بالأدوية".

ورغم أن الوضع السريري للبابا مستقر، أشار الأطباء إلى ضرورة مواصلة العلاج في المستشفى "لبضعة أيام إضافية".