مؤسسة أبو العينين عضو التحالف الوطني تواصل أعمال المائدة المتنقلة

تواصل مؤسسة أبو العينين، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهودها الخيرية خلال شهر رمضان المبارك من خلال المائدة المتنقلة التي تقدم وجبات إفطار يومية في مواقع مختلفة.

وتكمل المؤسسة هذه المبادرة إلى جانب المائدة الرئيسية في شارع البحر الأعظم بالجيزة، بهدف توسيع نطاق الفائدة والوصول إلى أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية.

وتستمر المؤسسة في تقديم هذه الخدمة لتلبية احتياجات الأسر والأفراد خلال الشهر الفضيل.