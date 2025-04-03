أعربت وزارة الصحة العامة عن إدانتها "مواصلة العدو الإسرائيلي استهداف القطاع الصّحي، الّذي تمثَّل فجر اليوم باستهداف سيّارتَي إسعاف وسيّارة إطفاء، إضافةً إلى تدمير مركز صحي موقّت للهيئة الصّحيّة في الناقورة".
وشدّدت في بيان، على أنّ "هذا الاعتداء يُضاف إلى الاعتداءات المتكرّرة الّتي نفّذها العدو الإسرائيلي على المراكز الصّحيّة غير العسكريّة منذ بدء العدوان، مرورًا بهذه المرحلة الّتي أعلن فيها توقّف الأعمال العدائيّة، من دون توقّف الاعتداءات".
وجدّدت الوزارة مطالبتها المجتمع الدولي بـ"عدم التّهاون وإغفال خطورة هذه الاعتداءات، الّتي تشكّل مخالفةً صريحةً للقوانين الدّوليّة ودساتير المنظّمات الإنسانيّة والأعراف".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة دانت استهداف سيارات إسعاف ومركز للهيئة الصحية بالناقورة: مخالفة للقوانين الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.