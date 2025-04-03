الصحة دانت استهداف سيارات إسعاف ومركز للهيئة الصحية بالناقورة: مخالفة للقوانين الدولية

أعربت ​وزارة الصحة العامة​ عن إدانتها "مواصلة العدو الإسرائيلي استهداف القطاع الصّحي، الّذي تمثَّل فجر اليوم باستهداف سيّارتَي إسعاف وسيّارة إطفاء، إضافةً إلى تدمير مركز صحي موقّت للهيئة الصّحيّة في ​الناقورة​".

وشدّدت في بيان، على أنّ "هذا الاعتداء يُضاف إلى الاعتداءات المتكرّرة الّتي نفّذها العدو الإسرائيلي على المراكز الصّحيّة غير العسكريّة منذ بدء العدوان، مرورًا بهذه المرحلة الّتي أعلن فيها توقّف الأعمال العدائيّة، من دون توقّف الاعتداءات".

وجدّدت الوزارة مطالبتها ​المجتمع الدولي​ بـ"عدم التّهاون وإغفال خطورة هذه الاعتداءات، الّتي تشكّل مخالفةً صريحةً للقوانين الدّوليّة ودساتير المنظّمات الإنسانيّة والأعراف".