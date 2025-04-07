شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد: كل الدعم للرئيس في رفض التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المكتب التنفيذي لحزب الوفد برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة، بيانآ أدان فيه المجازر الإسرائيلية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني في غزة علي مرأي ومسمع من العالم .

واعلن الحزب الدعم الكامل للموقف المصري الرسمي والرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة مخططات التهجير ومحاولات فرضها بالقوة .



وأكد الحزب أن وقوف الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية ضد هذه المخططات يستحق الإشادة والدعم الكامل، مطالبا بضرورة الاصطفاف خلف القيادة السياسية في هذه الظروف الصعبة ومواصلة إثبات هذا الدعم، والاصطفاف أمام العالم، خاصة أن مصر تقف هذا الموقف الصلب بمفردها مع القضية الفلسطينية، وضد تفريغها عن طريق مخططات التهجير.