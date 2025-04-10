ناصر الدين تسلم هبة مستلزمات لغسيل الكلى من منظمة الصحة العالمية: الوزارة ستلتزم بتوفير كل الدعم للمرضى

أعلن وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين عن "تسلم هبة من منظمة الصحة العالمية ممولة من من جمهورية إيرلندا والصندوق المركزي للأمم المتحدة لمواجهة الطوارئ".

ولفت ناصرالدين، في مؤتمر صحافي مشترك مع ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان عبد الناصر أبو بكر، الى أن "الهبة تتضمن مستلزمات طبية لتغطية أربعة وعشرين ألف جلسة غسيل كلى لما يقارب خمسمئة مريض على مدى أربعة أشهر كاملة، وسيتم توزيعها على تسعة عشر مستشفى حكوميًا يضم مراكز لغسيل الكلى".

وذكر أن "الهبة القيمة تسلط الضوء على بادرة إنسانية نبيلة تجسد أسمى معاني التضامن والتعاون الدولي، خصوصًا أنها موجهة لمرضى من ذوي الطبقات الهشة يعانون من أمراض الكلى المزمنة ويحتاجون إلى العلاج بشكل دوري ومستمر، وستسهم الهبة الكريمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المرضى وعائلاتهم".

وشدد على أن "مرضى غسيل الكلى يحظون على الأولوية القصوى والعناية الخاصة، إذ تدرك الوزارة حجم المعاناة التي يتكبدونها وأهمية توفير العلاج اللازم لهم دون انقطاع".

وأكد أن "الوزارة ستظل ملتزمة بتوفير كل الدعم اللازم لهؤلاء المرضى وستعمل جاهدة لاستدامة علاجهم وتأمين احتياجاتهم الصحية بشكل كامل".

كذلك أكد أن "الوزارة ستواصل العمل بكل جهد لضمان حصول جميع المرضى على الرعاية الصحية اللازمة وستبقى على تواصل وتنسيق كامل مع الشركاء الدوليين والمحليين لتحقيق هذا الهدف النبيل".

بدوره أكد أبو بكر على "إلتزام المنظمة بدعم النظام الصحي في لبنان خلال هذه المرحلة من التحديات ولا سيما لناحية ضمان حق الوصول إلى الخدمات لأفراد الطبقات الهشة الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل غسيل الكلى".

