شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: عبد المحسن سلامة قدم منافسة تليق بالنقابة وجمعيتها العمومية والان مع تفاصيل الخبر

عبر الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين الفائز بالمنصب لدورة ثانية، عن كامل تقديره واعتزازه بالمنافسةً الانتخابية التي قدمها عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين الأسبق، واصفا إياها بأنها تليقُ بنقابة الصحفيين، وبجمعيتها العمومية.

وقال البلشي"شكرا جزيلا للأستاذ عبدالمحسن لأنه منحنا منافسةً انتخابيةً تليقُ بنقابة الصحفيين.. تواصلت مع عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق، وقدمت له الشكر والتقدير والتحية وأكدت له، أننا ستبقى بيننا زمالةٌ ومودّةٌ، وعلاقةٌ إنسانيةٌ ومهنيةٌ ونقابيةٌ، أتمنى أن تدومَ وتستمرَّ في خدمة زملائنا ومستقبل مهنتنا."

وتابع البلشي "شكرًا جزيلًا لأنك منحتَنا تنافسًا يليقُ بالجمعية العمومية، وشكرًا على حضورك الدائم.. خالصُ تحياتي ومودتي واعتزازي."