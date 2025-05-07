افاد مراسل النشرة في صيدا ان مسيرة اسرائيلية استهدفت رابيد في منطقة الفيلات على طريق المية ومية ما ادى الى مقتل سائقه. ووفقا للمعلومات الاولية فان المستهدف من حركة حماس.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة "رابيد" في منطقة الفيلات في صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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