الغارديان عن تحليل لبيانات تجارية: شركات بريطانية صدرت آلاف المعدات العسكرية إلى إسرائيل رغم حظر التصدير

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية نتائج تحليل لبيانات تجارية كشفت عن تصدير شركات بريطانية آلاف المعدات العسكرية إلى إسرائيل، رغم سريان حظر على تصدير الأسلحة.

وأظهر التحليل أنه تم إرسال 14 شحنة من المعدات العسكرية من بريطانيا إلى إسرائيل منذ تشرين الأول 2023، بينها 13 شحنة نُقلت جوًا، وأخرى بحرًا تضمنت وحدها 160 ألف قطعة عسكرية.

كما بينت البيانات أن 8,630 قطعة من فئة القنابل والألغام والصواريخ والذخائر صُدّرت إلى إسرائيل منذ أيلول 2024.

ودفعت هذه النتائج وزير المالية السابق في حكومة الظل إلى الدعوة لإجراء تحقيق شامل في تلك الصادرات.