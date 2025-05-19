شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد التايب فى ندوة بحزب حماة الوطن: نحتاج نخبة حقيقية تقود معركة الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار سعى حزب حماة الوطن، لتعزيز الانتماء الوطني، وترسيخ مفاهيم الوعي المجتمعي، نظمت أمانة التدريب والتثقيف بقطاع شرق القاهرة برئاسة د جمال حمدان، وبرعاية قيادات القطاع د هالة كيرا ومحمد البديوى ندوة توعوية لرفع روح الانتماء والاصطفاف خلف القيادة السياسية في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات وتحديات غير مسبوقة، وذلك بحضور نخبة من المفكرين وكوادر وأعضاء الحزب وفى وجود عدد كبير من المواطنين.

وأوضح د جمال حمدان رئيس أمانة التدريب والتثقيف بقطاع شرق القاهرة بحزب حماة الوطن، خلال كلمته مفهوم الوعي المجتمعي، والانتماء، والمواطنة، والرأي العام، والأمن القومي، إضافة إلى تطرقه إلى التحديات المعاصرة التي تواجه الدولة المصرية وسبل مواجهتها من خلال بناء وعي وطني حقيقي لدى جميع فئات المجتمع، لا سيما الشباب.

فيما أشار الكاتب الصحفى أحمد التايب، إلى أهمية وجود نخبة حقيقية، تقود معركة الوعى فى ظل المتغيرات وحروب الجيل الرابع والخامس، وذلك لبناء الوعي الصحيح الذى يتطلب تكاتف جهود جميع المؤسسات سواء سياسية أو دينية أو تعليمية أو ثقافية وذلك بهدف بناء جيل متفهم قادر على مواجهة التحديات المعاصرة.

وشدد أحمد التايب على دور الأسرة المصرية، خاصة أنها تواجه تحديات جمة، وتتطلب منا جميعًا تضافر الجهود للحفاظ عليها وتدعيمها، وغرس القيم والمبادئ الأصيلة، وذلك لبناء مجتمع قوي ومتماسك.

وأجمع المتحدثون ، على أن ضرورة روح التعاون والتفاهم بين أفراد المجتمع وكذلك التوعية بالقضايا والتحديات التي تواجه المجتمع والمشاركة في إيجاد الحلول مما يعزز من الوحدة والوقوف خلف القيادة السياسية صفاً واحداً و حاجز منيع ضد الشائعات المغرضة التى تهدف إلى زعزعة الإستقرار ونشر الفوضى والبلبلة في المجتمع من خلال الشائعات ببعض وسائل التواصل الإجتماعي والتي تعتبر أهم وسائل حروب الجيل الرابع.



