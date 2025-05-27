شكرا لقرائتكم خبر عن متقدمة لـ"المرأة تقود للتنفيذيات": جهود الأكاديمية الوطنية ترجمة لجهود التمكين والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة ولاء صلاح الدين، إحدى المتقدمات لبرنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، إن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" الذى تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب يعد فرصة قوية للمرأة حتى تقود فى المحافظات، وذلك فى ظل الجهود الكبيرة المبذولة لتمكين المرأة فى العمل السياسى وكل القطاعات من أجل مستقبل أفضل للدولة المصرية.

واعتبرت "صلاح الدين" أن برنامج المرأة تقود يعكس ترجمة حقيقية على الأرض لجهود الدولة من أجل تمكين وتأهيل المرأة للمشاركة فى صنع القرار، مشيرة إلى أن الأكاديمية الوطنية تبذل جهودا كبيرة للمرأة فى المحافظات والتنفيذيات.

ولفتت إلى أن الالتحاق بالأكاديمية الوطنية إضافة مهمة للمرأة وحياتها العملية والمهنية، منوهة بأن الدولة تحت رعاية السيد الرئيس عبد ألفتاح السيسى تبذل الكثير من أجل التمكين الثقافى والاقتصادى والاجتماعى للمرأة.

يشار إلى أن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" يسعى لإعداد المصريات بالمواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومى والخاصة عن طريق تنمية المهارات والقدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية بالقطاعات المختلفة؛ وفقًا لرؤية الدولة فى تنمية وتمكين المرأة، ويأتى متسقًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

كما يهدف البرنامج لتنمية مهارات المرأة والاستثمار فى تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير فى المناصب والمواقع التنفيذية.

وتضم شروط التقديم للبرنامج أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية، ومقيمة داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب عملها فى القطاع العام أو الخاص أو عمل حر، وألفئة العمرية لها مابين 22 – 50 عامًا، وحصولها على شهادة TOEFL بتقدير لا يقل عن (450) درجة، أو شهادة IELTS بتقدير لا يقل عن (4.5) درجة "يتم تسليمها قبل بدء البرنامج"، وأيضًا إستيفاء استمارة التسجيل كاملةً.

وتمر المتقدمات عبر عدة مراحل للقبول بالبرنامج، وهى التقديم والتسجيل إلكترونيًا، ثم يتم اختيار المتقدمات المتوافقات مع شروط التقديم، يليه إجراء واجتياز المقابلة الشخصية، وأخيرًا إرسال بريد إلكترونى للمتقدمات عند القبول.

ويستمر التدريب لمدة (10) أشهر بإجمإلى (223) يومًا تدريبيًا، مقسمة إلى (9) أشهر من التدريبات داخل مقر الأكاديمية، و(شهر وأحد) للتدريب الميدانى داخل القطاعين الحكومى أو الخاص، تعتمد خلالها الأكاديمية على تطبيق منهجية التدريب التى تقوم على التعلم التفاعلى الذى يشمل إلقاء المحاضرات وعقد ورش عمل، إضافةً إلى عمل دراسات حالة ومناقشات والتدريب الميداني.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب قد أنشأت بموجب قرار جمهورى أصدره السيد الرئيس عبد ألفتاح السيسى فى أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولي.