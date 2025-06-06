شكرا لقرائتكم خبر عن منع الجمع بين العلاوة والزيادة المقررة من أول يوليو المقبل.. اعرف التفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظرت المادة السادسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادتين الثانية والخامسة من المشروع المعروض، وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من الأول من يوليو سنة 2025 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه.



أوكل المشرع فى المادة السابعة إلى وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المعروض مشروعه وأوكلت إلى السادة الوزراء كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة منه.

وقد نصت المادة"6" من مشروع القانون الذى تم إقراره على الأتى:

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التى تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2025 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة ما يأتي:



1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.



2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.



أما المادة"7" فقد أوصت أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.