عقد اجتماع في مكتب رئيس بلدية الجديدة - البوشرية – السد أوغست باخوس، بدعوة من النائب الياس حنكش، وحضور رئيس بلدية عين سعادة موريس الأسمر، رئيس بلدية الفنار ميشال سلامة، ونائب رئيس بلدية رومية روك بو حبيب ممثلا رئيس البلدية، الذي تغيب بداعي السفر.
وأفادت بلدية الجديدة - البوشرية – السد بأن "خلال الاجتماع، تم التطرق إلى أزمة النفايات المتفاقمة وتأكيد ضرورة التوصل إلى حل جذري وسريع لمشكلة رمي النفايات بشكل عشوائي في عدد من البلدات، نظرا لما تشكله من تهديد بيئي وصحي مباشر".
وأشارت إلى أن "الحاضرين أكدوا أهمية التعاون بين البلديات وتوحيد الجهود والرؤية للتمكن من اعتماد مقاربة إنمائية مستدامة، خصوصا مع اقتراب المطمر من بلوغ قدرته الاستيعابية القصوى خلال الأشهر المقبلة. كما اتفقوا على التنسيق لعقد اجتماع قريب مع وزراء البيئة والعدل والأشغال العامة والنقل، من أجل عرض وجهة نظر البلديات المعنية ومناقشة الحلول الممكنة في ضوء رؤية الحكومة وخططها في هذا المجال".
ولفتت إلى أنه "تقرر أن تكون هذه الاجتماعات دورية ومنتظمة بين البلديات، لمتابعة المستجدات وتفعيل التعاون المشترك باتجاه خطوات عملية وملموسة تسهم في معالجة الأزمة في شكل فعال".
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع في بلدية الجديدة بدعوة من حنكش بحث في أزمة النفايات المتفاقمة في بلدات عدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.