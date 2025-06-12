وزير الدفاع الاسرائيلي طالب السلطات المصرية بمنع مرور قافلة "الصمود" المتجهة برا الى غزة

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، السلطات المصرية، إلى "منع قافلة الصمود التي تضم مئات النشطاء المؤيدين للفلسطينيين من الوصول إلى غزة، مع توجهها برا الى شرق ليبيا بعد وصولها الى طرابلس في وقت سابق".
وقال كاتس في بيان "أتوقع من السلطات المصرية أن تمنع وصول المحتجين الجهاديين إلى الحدود المصرية الإسرائيلية وألا تسمح لهم بالقيام باستفزازات أو محاولة دخول غزة، وهي خطوة من شأنها أن تعرض سلامة الجنود الإسرائيليين للخطر ولن يُسمح بها".
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